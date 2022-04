L’ex centrocampista di Roma e Inter – tra le altre – Radja Nainggolan, ha parlato a Fanpage della scelta, nel 2014, di andare alla Roma e non al Napoli.

“Perché la Roma e non Napoli? Non solo per soldi. Quando sei molto legato a una piazza qualcosa ti condiziona, e per rispetto dei tifosi del Cagliari ho pensato fosse più giusto andare alla Roma. Ma sia quella giallorossa che quella azzurra sono due piazze importanti, le più importanti a livello di tifo”.