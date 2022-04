L’edizione odierna del quotidiano La Repubblica parla del centrocampista del Napoli Diego Demme, divenuto in questa stagione un comprimario, ma che nella prossima sfida contro l’Empoli potrebbe tornare ad indossare una maglia da titolare. Come scrive la testata, l’ex Lipsia non trova la sua posizione certa come lo era un tempo, e reclama più spazio in questo finale di stagione. Nel caso in cui dovesse trovare una maggiore continuità di impiego, il suo destino potrebbe cambiare.