CdS – Napoli, “l’effetto Diego” è un supporto o un freno? I dati a confronto

Il Corriere dello Sport parla di come il rendimento del Napoli cambi tra le mura del Maradona e quando invece gioca in trasferta.

Il quotidiano parla proprio di un effetto Diego, con il pubblico quasi più incentrato a “tifare” l’asso argentino che il Napoli stesso: “[…] con i

quarantamila tifosi che ritmavano, gridavano, omaggiavano. Tutto per il Mito, non per il Napoli. Perché in fondo non è possibile distinguere l’ uno dall’ altro. Bello, coinvolgente. Però. Sarà stata una sensazione stimolata dallo sguardo di chi non frequenta Fuorigrotta ogni settimana. Lospirito del Diez aleggia ovunque, un vuoto incolmabile anche per la squadra, che avverte l’ anomalia quando entra in campo”.

Inoltre, vengono messi i dati del rendimento degli azzurri a confronto: “I numeri dicono che nel giardino di casa sono arrivate cinque sconfitte, con la settima media-punti del campionato (1,76). In trasferta invece nessuno è andato più forte finora (2,31 punti, come il Milan). Chissà se e quanto il contesto domestico abbia pesato”.