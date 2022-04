Il Mattino – Napoli stanco e in discesa: quale soluzione adottare?

Il Napoli è stanco ed è evidente.

L’edizione odierna de Il Mattino ha parlato della stanchezza fisica che ha colpito gli azzurri nell’ultimo periodo. Dopo un avvio brillante, infatti, la squadra di Spalletti nell’ultimo periodo si è dimostrata altalenante nei due tempi di gioco: più brillante nella prima frazione, molto meno nella seconda in cui il gioco messo in campo dagli azzurri è sempre stato abbastanza scadente. La soluzione proposta dal quotidiano, in effetti, sarebbe quella di diminuire i carichi di lavoro dell’ultimo mese di campionato onde evitare altri crolli come quelli visti in casa al Maradona nelle ultime sfide.