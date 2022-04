La Juventus, con un comunicato ufficiale, ha annunciato il rinnovo di Juan Cuadrado per un’altra stagione. Il calciatore colombiano ha prolungato il contratto che lo lega ai bianconeri per mezzo di una scadenza secondo la quale alla quarantesima presenza sarebbe scattato il rinnovo in automatico. Di seguito, il comunicato della società.

Ancora insieme, Panita ❤️@Cuadrado rinnova fino al 2023 ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) April 15, 2022