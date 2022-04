Mathias Olivera, terzino sinistro bloccato dal Napoli in vista dell’addio partenza di Faouzi Ghoulam, approderà con lo status di comunitario, in quanto possessore del passaporto spagnolo. Il calciatore del Getafe, di nazionalità urugaiana, possiede anche il passaporto spagnolo. Dunque, i partenopei potranno ingaggiarlo senza dover badare agli slot disponibili per ingaggiare calciatori extracomunitari. A riportare è La Gazzetta Dello Sport.