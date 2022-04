Tuttosport – Napoli e Roma seguono Belotti. I dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, Napoli e Roma sarebbero vigili su Andrea Belotti, in scadenza di contratto. L’attaccante del Torino, che a fine stagione cambierà squadra a parametro zero, rappresenterebbe un’alternativa rispettivamente per Victor Osimhen o per Tammy Abraham. L’unico neo nella possibile trattativa è quello per cui il calciatore non avrebbe grosso spazio in queste compagini. Motivo per cui potrebbe divenire il titolare in varie realtà del campionato come Atalanta o Fiorentina.