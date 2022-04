Repubblica – Caso plusvalenze: il processo potrebbe saltare, i motivi

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul processo plusvalenze.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’operazione potrebbe saltare e, dunque, far cadere tutte le accuse. I motivi: un vizio procedurale, contestato dalle difese delle società coinvolte e ripreso da una lettera in cui la Covisoc (Commissione Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche) invia quella che si definirebbe “notizia di reato” alla Procura Federale.

Per le accuse, il comunicato è sbagliato, in quanto si basa su indicazioni interpretative per rintracciare possibili plusvalenze gonfiate. In pratica, nulla di certo ma ipotetico. Inoltre, la Procura aveva già notizia di irregolarità (articolo di febbraio). Se così dovesse essere, vuol dire che il responsabile Giuseppe Chiné non ha rispettato il termine di 30 giorni per aprire l’indagine.

Queste, dunque, le motivazioni che potrebbero spingere all’annullamento del processo.