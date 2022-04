Sportmediaset – Rendimento negativo in casa: lunedì la rivincita con la Roma

Il Napoli ha un rendimento negativo in casa.

Ne ha parlato SportMediaset, secondo cui gli azzurri avrebbero un trend negativo da trasferta a gara casalinga davvero importante. In casa il rendimento cala infatti da quota 2,3 ad 1,80. Adesso toccherà subito rifarsi in casa, nel lunedì di Pasquetta, contro la Roma di Mourinho che è apparsa in seria ripresa dopo una prima parte di stagione complicata: toccherà al Maradona spingere gli azzurri verso l’ultima spiaggia per rimanere ancorati alla corsa scudetto.