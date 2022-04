La Gazzetta dello Sport parla del futuro di Fabian Ruiz, arrivato a un bilico vista la scadenza del suo contratto il 30 giugno del 2023.

Finora, spiega il quotidiano, si è parlato sempre di acquirenti di grande profilo: in realtà, né il Barcellona né il Real Madrid si sono mai fatti avanti concretamente. Questo non facilita l’uscita del calciatore, che però amerebbe tornare in patria: per questo è davanti ad un bivio, se rinnovare e legarsi ancora per anni in azzurro o essere ceduto.