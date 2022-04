La Stampa – Ultime sei partite che contano poco: lo scudetto è lontano

L’edizione odierna de La Stampa è stata abbastanza decisa sulle possibilità di tricolore per il Napoli.

Il quotidiano ha reso noto a chiare lettere che le ultime sei partite serviranno poco alle ambizioni scudetto del Napoli, che ha fallito ieri una grande opportunità in casa con la Fiorentina. Il Milan non ne ha approfittato e adesso è l’Inter ad aver l’occasione di balzare in testa alla classifica con una vittoria nel recupero contro il Bologna. La sensazione è che non sia ancora detta l’ultima parola per il sogno scudetto, nonostante sia arrivata ieri la quinta sconfitta sulle sei in Serie A in casa.