Sconcerti: “Napoli? L’ho visto vuoto, Fiorentina ordinata ma non grande. Scudetto? Spero una cosa”

Mario Sconcerti ha parlato, a TMW Radio, della lotta scudetto e della partita persa dal Napoli, nel pomeriggio di ieri, contro la Fiorentina.

“Spalletti? Ha insistito molto sulla forma mentis con cui la squadra entrava in campo, probabilmente non è riuscito a trasmettere la storicità del momento. Il Napoli l’ho visto vuoto, anche se a dir la verità non ho visto neanche una grande Fiorentina. Ha fatto la sua partita, ordinata, ma il centrocampo non mi è piaciuto. Bene i tre d’attacco, ma la Fiorentina spesso è più cattiva degli altri. E’ però riuscita a far soffrire il Napoli. Scudetto? Non è regolare che si giochi in orari e giorni sfalsati in queste ultime partite. Farle tutte nello stesso orario non sarebbe un grande sacrificio. Per regolarità, si dovrebbero fare tutte alla stessa ora”.