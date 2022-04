Libero – Serie A, l’Inter è “virtualmente prima” grazie ai suoi giocatori: Inzaghi li ha ritrovati, Napoli e Milan no

Libero parla della lotta scudetto tra Napoli, Milan e Inter parlando della mentalità che, in alcuni calciatori, sta facendo la differenza.

“Inzaghi ha ritrovato i suoi giocatori, Pioli e Spalletti li hanno persi. I giocatori dell’Inter hanno già vissuto le curve che precedono lo scudetto, a differenza di quelli di Napoli e Milan. Come se non fossero in grado di assumersi una responsabilità superiore: Insigne, Zielinski, Fabian Ruiz, Brahim Diaz, Kessié e Theo si normalizzano. Lo fanno quando la tattica ha meno valore. Ora servono le giocate fuori dal contesto, il coraggio dei calciatori di seguire l’istinto. La personalità, in sintesi. L’Inter ne ha di più, ha un vissuto più corposo. In generale mancano in serie A questi giocatori, per questo l’Inter è di nuovo virtualmente prima, nonostante la lunga crisi invernale”.