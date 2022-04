Napoli-Fiorentina, il doppio ex Volpecina ricorda il primo scudetto

Giuseppe Volpecina ha vestito le maglie di Napoli e Fiorentina, sfida che si disputerà tra pochi giorni. Sulla vittoria di Bergamo, l’ex calciatore ha commentato ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“La vittoria contro l’Atalanta è stata fondamentale, mi ricorda molto quella di Torino verso il primo scudetto. Domenica però il Napoli avrà una partita molto diversa, con Italiano la viola ha cambiato soprattutto mentalità. Necessaria sicuramente la vittoria per puntare in alto, ma occhio agli altri campi. Questo è un Napoli concreto che ha la cultura della vittoria, vuole vincere a tutti i costi. La Fiorentina verrà ad imporsi e non bisogna abbassare la guardia, conta poco l’addio di Vlahovic quando si gioca contro di loro”.