Termina la serata di Europa e Conference League, al fischio finale delle gare di andata solo il Braga esce vincitore dal campo. Finisce 1-1 tra Barcellona e Francoforte ma anche tra West Ham e Lione, padroni di casa in inferiorità numerica in questo caso. In Conference League invece perde la Roma in Norvegia per 2-1, si conclude in pareggio Leicester-PSV. Vincono invece i francesi del Marsiglia per 2-1 contro il PAOK Salonicco.