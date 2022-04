Gamberini e il passato viola: “Quanto è cambiata la Fiorentina”

L’ex difensore Alessandro Gamberini guarderà il match tra Napoli e Fiorentina diviso tra i due colori, ma non può dimenticare il suo passato viola. A Radio Bruno ha analizzato l’apporto di Italiano alla squadra gigliata:

“La Fiorentina se la gioca abbondantemente per l’Europa ma ha bisogno della squadra al meglio, anche se tutto resta ancora aperto. Italiano ha dato tantissimo ed è soprattutto un amico per me, Firenze è una piazza ambiziosa e trovo fantastico il fatto che si sia ambientato così velocemente. Domenica ci sarà una grande partita in cui prestazione e risultato saranno gli unici obiettivi, le squadre vogliono raggiungere alti traguardi”.