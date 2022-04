La guerra in Ucraina non accenna a placarsi e milioni sono ormai i rifugiati in giro per l’Europa o purtroppo le vittime. Roberto De Zerbi ha avuto però la fortuna di rientrare in Italia, l’ANSA però lancia una grande notizia. L’ex Sassuolo infatti tornerà a breve in Ucraina per una grande iniziativa con il suo Shakhtar, il club preparerà un torneo in giro per l’Europa a scopo di beneficenza. L’obiettivo è ovviamente contribuire a sostenere gli oppressi in questa terribile follia.