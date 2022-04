CorrSport – Kvaratskhelia ha scelto il Napoli. Giuntoli pronto a chiudere con la Dinamo Batumi, le ultime

Il Napoli sta per garantirsi le prestazioni del 21enne esterno sinistro georgiano Kvicha Kvaratskhelia, in forza alla Dinamo Batumi. Il giocatore, svincolatosi a marzo dal Rubin Kazan come stabilito dalla Fifa dopo l’invasione della Russia in Ucraina, è affascinato dall’Italia e avrebbe scelto il Napoli, squadra che sta anche seguendo ultimamente alla tv in vista della corsa scudetto. Se l’affare andrà in porto, allora la scommessa del ds Giuntoli, che ha quasi definito tutti i dettagli della trattativa, potrebbe essere una carta a sorpresa nel ruolo in cui si libererà un posto per via dell’addio di Insigne.

Fonte: Corriere dello Sport.