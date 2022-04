Benzema show a Stamford Bridge e Bayern sotto in Spagna: i risultati al 45′

Si chiudono i primi tempi dei due quarti di finale di Champions League che stanno andando in scena questa sera. E’ spettacolo a Stamford Bridge tra Chelsea e Real Madrid, con Benzema che apre le danze segnando due gol spettacolari di testa dopo una traversa di Vinicius; i blues non si buttano giù e trovano il gol con Havertz, sempre di testa, su assist delizioso di Jorginho: è 1-2 all’intervallo. 1-0 invece per il Villareal in Spagna, con i padroni di casa che stanno tenendo a bada il Bayern Monaco che per 45 minuti non è riuscito a sfondare il muro eretto da Raul Albiol e compagni; decide finora una rete di Danjuma ad inizio gara.