Domenica ci sarà la grande sfida al Maradona tra Napoli e Fiorentina, lo spettacolo dovrebbe anche beneficiare di un’ampia cornice di pubblico. Da Firenze però sorriso amaro per il tecnico Italiano in vista della trasferta, infatti al recupero di Jonathan Ikoné, si affianca la crescente indisponibilità di Alvaro Odriozola e Giacomo Bonaventura. Manca ancora qualche giorno e nell’ambiente viola sperano in evoluzioni positive nel corso dell’allenamento.