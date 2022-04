Retroscena Osimhen – Ha lasciato l’allenamento guidando la sua macchina dopo l’infortunio

L’infortunio di Victor Osimhen aveva fatto preoccupare, e non poco, tutto l’ambiente Napoli dopo il report emesso dal club azzurro quest’oggi. Poi è arrivato il messaggio rassicurante dello stesso attaccante nigeriano, che ha dato appuntamento a domenica per i tifosi azzurri, e infine il retroscena di Sky Sport: “In allenamento Osimhen è riuscito a fare ben poco, ma ha lasciato Castel Volturno guidando la propria automobile. Il nigeriano al momento è fondamentale per il Napoli e sta contribuendo a mantenere vivo il sogno scudetto nella volata con Milan ed Inter”.