Questo pomeriggio Bruno Longhi, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, una trasmissione che va in onda tutti i giorni su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del calcio Napoli. Ecco le dichiarazioni di Longhi:

“Spalletti è bravo e se vincesse sarebbe un capolavoro. In passato ha affrontato delle corazzate e non è vero che non ha mai vinto. Lui ha grande esperienza e su di lui non si può muovere nessun tipo di obiezione“.