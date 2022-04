Oggi Nando De Napoli, ex giocatore, ha rilasciato una breve intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha detto la sua in merito alla lotta scudetto di quest’anno. Queste sono state le dichiarazioni di De Napoli:

“A questo punto il Napoli è la maggiore candidata per lo scudetto. Con la vittoria di Bergamo ha dato un grande segnale di personalità. Merito di Spalletti e del gruppo. L’allenatore ha saputo sin dall’inizio gestire al meglio le varie pressioni e le inevitabili difficoltà. Non è facile in un ambiente come quello di Napoli, molto passionale.

Apprezzo molto Lobotka per la sua capacità nel tenere la posizione e nel mantenere gli equilibri tra le giocate dei compagni di reparto. Anch’io mi preoccupavo soprattutto di garantire la necessaria copertura piuttosto che pensare a sganciarmi in avanti. Si è rivelato decisamente importante il suo inserimento in squadra. Da gennaio, proprio in coincidenza del periodo di maggiore emergenza, il Napoli con il suo innesto ha trovato un pilastro in più tra i titolari“.