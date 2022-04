CdM – Luigi De Laurentiis: “Bisogna risolvere la questione multiproprietà il prima possibile”

Quest’oggi Luigi De Laurentiis, presidente del Bari e figlio di Aurelio De Laurentiis, in seguito alla promozione della sua squadra in Serie B ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno. Il figlio del Presidente del Napoli ha parlato del futuro. Ecco le sue dichiarazioni:

“Bisogna risolvere la questione multiproprietà il prima possibile, per questo abbiamo presentato ricorso contro il termine fissato al 2024 per vendere Napoli o Bari. Vogliamo avere il tempo per fare le cose per bene, consapevoli che però c’è da risolvere il dualismo il prima possibile.

Non vorrei lasciare il Bari. Qui ormai mi sento a casa. Ho trovato tanti amici, non solo imprenditori, e qui ho costruito un progetto su mia misura, cosa che mi rende particolarmente orgoglioso. E poi non è facile allontanarsi dopo tutti questi anni di impegni importanti da tutti i punti di vista, economici e personali. Amo questa realtà”.