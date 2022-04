A TMW Radio Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni su Atalanta-Napoli:

“E’ vero che manca Osimhen e giocherà Mertens, che in una singola partita è ancora molto pericoloso, ma a gioco normale queste partite il Napoli le vince. L’Atalanta ha difficoltà a segnare, soprattutto in casa. Per il Napoli sarà un’assenza pesante quella di Di Lorenzo. Non mi meraviglierei di vedere un Napoli a tre dietro, è già successo in passato”.