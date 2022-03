In vista del contratto in scadenza di Faouzi Ghoulam, il Napoli deve cercare un terzino sinistro per la prossima stagione. Tra gli obiettivi ci sarebbe anche Fabiano Parisi, classe 2000 dell’Empoli, che è molto osservato da vari club di Serie A. Per l’appunto, come riportato da Nicolò Schira, oltre a Milan e Napoli ci sarebbe anche la Lazio di Maurizio Sarri.