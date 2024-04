CdM – Napoli e Roma hanno una cosa in comune. Il dato

Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto della sfida tra Napoli e Roma. Quello che è emerso dall’analisi del noto quotidiano è che le due squadre hanno le difese peggiori tra le big: 41 i gol incassati dagli azzurri, 38 quelli dei giallorossi. Per De Rossi la situazione è migliorata, in Roma-Bologna si è capito come si può far male ai capitolini. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Non s’affrontano due difese granitiche: quella del Napoli è la dodicesima della serie A con 41 gol incassati, la retroguardia giallorossa nona con 38 reti subite.

Con De Rossi la situazione è migliorata ma Roma-Bologna dimostra che con la qualità delle giocate, la velocità di palleggio e la capacità di riempire l’area si può far male ai giallorossi”.