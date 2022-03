Dalla Spagna – Il Real Madrid prepara l’assalto a Fabian Ruiz. Le ultime

Arrivano novità dalla Spagna per quanto riguarda il futuro di Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e al momento la situazione per il rinnovo è completamente in stallo, per cui l’ipotesi che sta avanzando in questi mesi è quella di una cessione in estate. La valutazione fatta dal Napoli è alta, e convincere De Laurentiis non sarà facile. Secondo quanto riferisce El Chiringuito, il Real Madrid sarebbe particolarmente interessato e sta valutando come abbassare le pretese. L’idea sarebbe quella di inserire qualche contropartita nell’affare, come Luka Jovic e Dani Ceballos, due calciatori che non trovano spazio e che potrebbero far comodo agli azzurri in vista anche del futuro incerto di Mertens. I blancos preparano l’assalto, il Napoli intanto riflette.