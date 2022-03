In attesa della gara di domenica contro l’Atalanta, il Corriere dello Sport scrive in prima pagina sul Napoli: “Spalletti carica il Napoli in due”. Spazio anche alla capolista Milan: “Svolta Tonali, fa festa Pioli”.

Un attenzione speciale anche al Derby d’Italia tra Juventus ed Inter: “Se Allegri vince rientra in corsa scudetto ma Inzaghi non può perdere”.