Stefan Ristovski, difensore e capitano della Macedonia del Nord, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match contro l’Italia. Ecco le sue parole: “Sono fiero di far parte di questa nazionale e domani sarà molto motivante giocare contro i campioni d’Europa. Loro sono forti e hanno tanti pericoli, Insigne è uno di questi. Cercheremo di sfruttare le loro assenze anche se hanno comunque tanti campioni”.