Agostini su Atalanta-Napoli: “Assenze? Spalletti sa come rimediare”

Massimo Agostini è stato in passato calciatore del Napoli, seguendo il cammino degli azzurri in campionato, è intervenuto Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole sulle defezioni della rosa in vista di Bergamo:

“L’assenza più pesante è quella di Osimhen ovviamente, Mertens però non è da accantonare. Se sta bene per me può anche rinnovare, c’è grande affetto e voglia di restare. Allo stesso modo Petagna ha dimostrato di poter dire la sua, Spalletti sa come farlo rendere al meglio ma nella partita con l’Atalanta comunque l’attacco sarà ben assortito considerando anche Politano e Lozano. Il tecnico sa risolvere bene le situazioni come queste e lo ha dimostrato durante la Coppa d’Africa”.