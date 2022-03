Domenico Berardi sogno del Napoli, quanto vale oggi il calciatore?

Domenico Berardi è il nome più accostato al Napoli in vista della prossima stagione, il neroverde però ha ricevuto tante offerte dall’Italia e dall’estero senza lasciare però il Sassuolo. A TMW Radio ne ha parlato Luciano Carlino, uno dei suoi scopritori:

“Lo cercano davvero tutti e qualche interesse più o meno ampio si registra ovunque, non credo però nell’ipotesi secondo la quale dovrebbe andare a sostituire Insigne. Sicuramente Domenico può ambire a traguardi importanti ed è abbastanza maturo, ha le idee chiare e la strada per i 28 anni ormai è spianata. C’è stato qualcosa anche con la Fiorentina lo scorso anno, con gradimento del calciatore. Il problema però fu l’offerta al club, troppo pochi 20 milioni, per me oggi vale il doppio”.