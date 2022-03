Bargiggia: “Al Napoli piacciono Kvaratskhelia e Januzaj. Conferme su De Ketelaere. Ancora nessun’offerta per Osimhen”

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato, ha affrontato vari argomenti durante il suo intervento a 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio. Tra questi, si è parlato di possibili scenari di mercato dei partenopei.

“Possibile interesse per Berardi? Mi sento di dirti di no con un buon margine di certezza. Non perché non sia apprezzato dal Napoli e da Giuntoli ma, le richieste del giocatore, rendono difficile una trattativa. Il giocatore, al momento, percepisce, 2 milioni netti e, qualora andasse via, vorrebbe tra i 3 e 4 di ingaggio, ovvero oltre al salary cap della società. L’unico giocatore che, potrebbe essere esente da questo tetto, è Koulibaly come avevamo già detto settimane fa”.

“Un giocatore interessante, in ottica Napoli, è Kvaratskhelia del Rubin Kazan. Ho notizie che il Napoli sia molto interessato e non tramonta l’idea Januzaj. A centrocampo avevamo detto che, due nomi interessanti, potevano essere Nandez e Barak specialmente se partisse Fabian Ruiz. Ho conferme sul giovane De Ketelaere, che piace anche al Milan. In uscita, le situazioni sono sempre le stesse: Fabian Ruiz non dovrebbe rinnovare, Osimhen è nel mirino di molti club ma non è arrivata alcuna proposta ufficiale ancora. In Inghilterra lo hanno accostato all’Arsenal che dovrebbe perdere Lacazette a fine stagione”.