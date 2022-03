CorrSport – I social condannano Forneau: Spalletti riporta la calma

Il Napoli non avrà Osimhen contro l’Atalanta.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, i social si sono scatenati in questi giorni per la decisione nei minuti finali del match dell’arbitro Forneau: il fischietto del match si è reso protagonista con un’ammonizione davvero dubbia, che costerà l’indisponibilità del nigeriano a Bergamo. Una scelta che ha scatenato nel mondo virtuale una vera e propria paura di presa di posizione nei confronti del Napoli, dopo una decisione discutibile che può compromettere la sfida che riaprirà il torneo nazionale nelle ultime otto danze finali. Spalletti ha provveduto in conferenza stampa, nel finale, a rasserenare gli animi. La sosta aiuterà il Napoli a ricaricare le pile e a prepararsi per il continuo della stagione e per cavalcare l’entusiasmo del sogno scudetto.