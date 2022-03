TuttoSport – Bocciata la prova di Stanislav Lobotka: solo un 5,5 per lui

L’edizione odierna di TuttoSport ha bocciato la prova di Lobotka.

Il quotidiano ha giustificato il suo 5,5 nei confronti del metronomo slovacco con questo giudizio: “Ingabbiato nel primo tempo, un po’ meglio nel secondo ma niente di trascendentale“. Il centrocampista ex Celta Vigo continua ad essere un vero e proprio faro per il Napoli in questo campionato, calciatore che è stato completamente rivalutato dalla cura Spalletti dopo un anno e mezzo di gestione gattusiana in cui il suo nome era precipitato in panchina senza emergere minimamente nel corso della stagione. Il tecnico gli preferì Diego Demme, calciatore che paradossalmente ha subito il destino inverso e medesimo con Spalletti sulla panchina partenopea.

Lobotka, ad oggi, non si tocca.