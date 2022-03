Gazzetta – Di Lorenzo ancora fondamentale, decisivo sull’assist del 2-1

La Gazzetta dello Sport ha esaltato la prestazione di Giovanni Di Lorenzo nel match con l’Udinese.

La rosea ha giudicato con 6,5 la prestazione del terzino, che tra l’altro è uscito nel secondo tempo per un infortunio dopo un duro scontro con Silvestri nella ripresa. Questo è stato il giudizio del quotidiano sportivo: “Peccato per l’infortunio, speriamo di rivederlo in Nazionale. Perché è un giocatore tatticamente fondamentale e anche stavolta decisivo con l’assist del 2-1”. Di Lorenzo ha dimostrato di essere essenziale sulla fascia destra, un piccolo calo registrato nell’ultimo mese è stato ampiamente oscurato da una sfilza di assist al servizio degli attaccanti azzurri nelle ultime partite.

Adesso, bisognerà solo scongiurare il peggio per rivederlo a difendere la retroguardia azzurra contro l’Atalanta.