Serie A, alle 12:30 Fiorentina-Bologna: le formazioni ufficiali

Alle 12:30 ci sarà Fiorentina-Bologna, lunch match della ventinovesima giornata di Serie A. I padroni di casa cercano una vittoria per alimentare le loro speranze per un posto in Europa, mentre gli ospiti sono reduci da un periodo poco positivo e vorrebbero invertire il trend. Queste le formazioni ufficiali scelte da Vincenzo Italiano e Sinisa Mihajlovic:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Bonaventura; Gonzalez, Piatek, Sottil.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Soriano; Arnautovic.