Il Mattino: “La luce del Napoli non può essersi spenta”

Il Napoli non può e non deve crollare dopo la zampata di Giroud al Maradona.

Un focus chiave sull’argomento sopra citato è stata trattato sulle pagine dell’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il Napoli dovrebbe riaccendersi quanto prima e la garanzia in tutto questo sta proprio nella figura di Spalletti: “Spalletti ha fatto una riflessione chiara, dopo la malanotte col Milan, sulle anime dei giocatori e su uno scatto caratteriale. Mettendo piede a Castel Volturno nella scorsa estate, aveva deciso di ripartire proprio dalla profonda delusione del 23 maggio, tentando di azzerare tutto e lavorando (bene) per farla mettere alle spalle della squadra. La voglia di riscatto è la chiave psicologica utilizzata spesso dal tecnico in questi mesi: la luce del Napoli non può essersi spenta”.

Spalletti ha avviato una missione e dovrà portarla a termine.