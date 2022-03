PSG pronto ad esplodere, mega ribaltone in vista: la situazione

Il PSG subisce l’ennesima eliminazione dalla Champions League e dice ancora una volta addio ai sogni di gloria, il tutto manda su tutte le furie l’ambiente parigino a fronte dei recenti investimenti. Come riporta Rai Sport, uno dei primi a pagare potrebbe essere Leonardo. Quest’ultimo sarebbe responsabile del mancato rinnovo di Mbappè e dell’ingaggio di Sergio Ramos, molto deludente fin qui. Altri due grandi colpevoli sarebbero Pochettino e Messi, il primo accusato di non essere in grado di far girare la squadra mentre l’asso argentino si starebbe già guardando intorno.