Domenico Berardi al centro dell’attenzione: pronta l’asta

Domenico Berardi e il Sassuolo dovrebbero lasciarsi a fine stagione e l’esterno neroverde è da sempre nel mirino dei top club, l’esperto di mercato Nicolò Schira fa il punto su Twitter. Secondo il noto giornalista, il club emiliano non si muove dalla valutazione originaria di 30 milioni ma potrebbe scatenarsi un’asta. In Premier infatti seguono con attenzione Leicester e Arsenal che avrebbero anche mandato scout in supervisione, Napoli e Milan se lo contendono per ora in Italia. Non mancheranno colpi di scena intorno a questo calciatore.