Milan, Tomori: “Napoli? Grande squadra, siamo felici per la vittoria. Manca ancora molto, su Osimhen…”

Il difensore del Milan Tomori ha parlato nel post partita del match di ieri contro il Napoli, ai microfoni di MilanTV.

“Nelle ultime due partite contro l’Inter e il Napoli non abbiamo mai preso gol, siamo felici per questo. Osimhen? E’ un attaccante forte e veloce, il Napoli è una grande squadra, non è stato facile. L’ambiente in questo stadio è molto caldo, ma quando siamo arrivati allo stadio eravamo tranquilli. Abbiamo vinto e siamo felici ma mancano ancora tante partite, dobbiamo alzare il livello. Vincere questo match è importante per la fiducia”.