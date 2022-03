Gazzetta – Juventus in forte rialzo: Napoli, Inter e Milan sono avvertite

La Juventus ha decisamente cambiato marcia nel girone di ritorno ed ora a soli quattro punti dal Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui i bianconeri potrebbero seriamente minacciare le altre tre della classe che si ritrovano sopra in classifica. Il mercato di gennaio ha portato tante novità ed una ritrovata verve offensiva soprattutto con l’innesto di Vlahovic: ora la rimonta non sembra più impossibile e la marcia verso la Champions sembra oramai rientrata alla piena portata degli uomini di Allegri che potrebbero puntare anche più in alto: con 30 punti in palio e i capovolgimenti a cui stiamo assistendo in Serie A in questa seconda parte di stagione, tutto è praticamente possibile. Il Napoli deve continuare per la propria strada e dovrà dunque cercare di sbagliare il meno possibile per portarsi in alto e confermare l’attuale piazzamento in Champions a suon di prestazioni.