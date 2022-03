CorrSport – Pioli blocca Spalletti e il Napoli va in tilt: attacco sterile

Pioli ha bloccato il gioco di Spalletti ieri sera al Maradona.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il Napoli sarebbe andato in difficoltà in tutti i reparti e soprattutto in attacco avrebbe offerto poco: ci si aspettava una prova decisamente diversa da Insigne e Politano su tutti, i primi a risultare stucchevoli e a mettere in pratica giocate forzate e mai illuminanti per i compagni. Il fulcro del gioco, che corrisponde al nome di Stanislav Lobotka, ha subito una pressione asfissiante dalla quale lo slovacco è riuscito ad uscire ma non ha trovato mai liberi i compagni di squadra per andare a far male la retroguarda rossonera; Osimhen è stato davvero l’unico a lottare in un match che l’ha visto in preda alla solitudine, senza essere mai assistito abbastanza dai compagni.

Dopo otto vittorie e tre pareggi in favore di Spalletti, il riscatto di Pioli contro il tecnico toscano vale e pesa tantissimo al Maradona.