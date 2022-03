Napoli-Milan, le probabili formazioni: solamente un dubbio per Spalletti

Questa sera alle 20:45 la ventottesima giornata di Serie A si chiuderà con il big match tra Napoli e Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha solo un dubbio sull’undici da schierare in campo, quello tra Elmas e Politano come esterno di destra nella linea di trequartisti. Stefano Pioli, invece, ha due dubbi: uno tra Kessiè, in vantaggio, Brahim Diaz e Krunic nel ruolo di trequartista centrale e uno tra Saelemaekers e Messias sull’out di destra. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessiè, Leao; Giroud.