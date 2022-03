La Juventus, dopo essere entrata prepotentemente in corsa per assicurarsi Fabiano Parisi dell’Empoli, è piombata su un altro obiettivo del Napoli in quel ruolo. Come riferisce Tuttosport, infatti, i bianconeri sarebbero interessati a Mathias Olivera, uruguagio del Getafe, che in estate potrebbe accasarsi in azzurro. La cosa certa è che il Getafe lo lascerà partire.