Serie A, alle 12:30 Genoa-Empoli: le formazioni ufficiali delle due squadre

Alle 12:30 si giocherà la gara tra Genoa e Empoli, lunch match della ventottesima giornata di Serie A. I padroni di casa sono alla ricerca della seconda vittoria in campionato per cercare di raggiungere una salvezza che al momento appare molto difficile, mentre gli ospiti non vincono da quasi tre mesi e vogliono ritrovare i tre punti. Queste le formazioni ufficiali scelte da Alexander Blessin e Aurelio Andreazzoli:

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Yeboah.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Benassi; Bajrami, Verre; Pinamonti.