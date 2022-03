Alla vigilia della super sfida di domani, il Napoli giocherà una grande gara contro il Milan: sia Spalletti che Pioli si giocano tanto nella sfida di domani e sanno che le ambizioni delle due squadre passano da un’eventuale vittoria.

I due tecnici debbono sciogliere gli ultimi dubbi e SportMediaset parte dal Napoli:

Spalletti è intenzionato a proporre la stessa formazione vista con la Lazio, ma ci sono due ballottaggi da sciogliere, in quanto al fianco di Fabian il tecnico deve ancora scegliere uno tra Demme o Lobotka, mentre sulla fascia destra Spalletti deve scegliere se puntare su Politano a adattare Elmas, che ha cambiato la partita all’Olimpico.

Invece, per quanto riguarda il Milan, Pioli recupera Zlatan Ibrahimovic, attaccante che andrà in panchina, mentre dall’inizio gioca Giroud, che punta a sbloccarsi fuori da San Siro: alle sue spalle, gioca Leao a sinistra, Kessiè sulla trequarti in luogo di Brahim Diaz e Messias sulla destra; in difesa, al posto di Romagnoli, spazio alla coppia Tomori-Kalulu.