VIDEO – Appello del Napoli contro la Guerra: il toccante video realizzato dagli azzurri

Napoli non resta a guardare, e pubblica il personalissimo messaggio di pace che tutto il club ha voluto diffondere attraverso i propri canali social. Il club partenopeo ha realizzato un bellissimo video nel quale il tecnico Luciano Spalletti e i calciatori dicono di no alla guerra in tutte le lingue.

Il video è apparso sul canale Twitter del club, accompagnato dal messaggio che, unito ai tanti altri arrivati dal mondo dello sport e non solo, cerca di diffondere un segnale di pace contro tutto ciò che sta accadendo in Ucraina: “Viviamo un momento pericoloso e drammatico e noi con tutto il nostro seguito dobbiamo lanciare un messaggio di pace. Può servire ad alimentare la consapevolezza di quanto stia accadendo. Nella speranza che dal male trionfi presto il bene“.