Alle 15 scenderanno in campo Udinese e Sampdoria, gara valevole per il primo anticipo del sabato che si giocherà tra poco più di 30 minuti: le due squadre lottano per la salvezza e hanno bisogno di punti per scappare dalla zona rossa.

Queste le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Beto, Deulofeu

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Rincon; Sensi; Caputo, Quagliarella