Curiosità su Insigne: domani per lui sarà un’ultima volta molto particolare prima del Toronto

Ultima sfida del massimo campionato Nazionale contro una pretendente per lo Scudetto per Lorenzo Insigne, che domani cercherà coi suoi compagni di staccare il Milan in classifica, diretta rivale per il titolo, per l’ultima volta nella ‘sua’ Serie A.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, infatti, i prossimi scontri diretti che il Napoli dovrà fronteggiare in campionato saranno quelli con Atalanta e Roma, al momento tagliate fuori dalla lotta per il titolo. Poi sarà solo Toronto, con nuove sfide che attendono lo scugnizzo partenopeo.